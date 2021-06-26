محافظ كفر الشيخ ونائبه يكرمان السكرتير العام لبلوغه سن المعاش

كرم اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، وعمرو البشبيشى ، نائب محافظ كفر الشيخ ، اللواء أشرف موافي ، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ ، في آخر يوم لأدائه الواجب الوظيفي تجاه وطنه خلال توليه مهام وظيفته ، بعد سنوات من العمل في خدمة الوطن ، متمنين له التوفيق في حياته المقبلة ، وبداية حياة جديدة يسودها الدفء مع عائلته الكريمة ، وبداية عمل وحياة مقبلة.
وأهدى اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ درع المحافظة ، وشهادة تقدير للواء أشرف موافي السكرتير العام للمحافظة ، كما أهدى عمرو البشبيشى ، نائب المحافظ ، السكرتير العام ، هدية تذكارية، مشيدان بالفترة التي قضاها اللواء أشرف موافي ، سكرتيرا عاما للمحافظة خلال الأشهر الماضية .
جاء ذلك بحضور اللواء ياسر حفناوي ، السكرتير المساعد للمحافظة ، وإسلام طه ، معاون محافظ كفر الشيخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارات ورؤساء المدن ، وعدد من المسئولين والعاملين بديوان عام المحافظة.
وأكد اللواء أشرف موافي ، السكرتير العام للمحافظة خلال تكريمه ، أنه سعد بالعمل في هذه المحافظة العريقة محافظة الأمل والمستقبل ، وخاصة مع اللواء مال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، والذي كان يرأسه في العمل في جهاز الشرطة ، كما سعد بالعمل مع قيادة شابة وابن من أبناء المحافظة ، عمرو البشبيشى ، نائب المحافظ ، موجها التحية لكل الحضور وأبناء المحافظة الكرام .
السكرتير العام للمحافظة يلقي كلمة في اخر يوم عمل-له
السكرتير العام يحتضن المحافظ
جانب من التكريم
شهادة تقدير للسكرتير العام للمحافظة من المحافظ
كلمة القاها السكرتير العام امام الجميع
محافظ كفر الشيخ ونائبه والسكرتير العام
محافظ كفر الشيخ يهدي درع المحافظة للسكرتير العام
نائب المحافظ يهدي مصحفا للسكرتير العام للمحافظة
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