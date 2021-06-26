محافظ كفر الشيخ ونائبه يكرمان السكرتير العام لبلوغه سن المعاش

كفر الشيخ - محمد سليمان

كرم اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، وعمرو البشبيشى ، نائب محافظ كفر الشيخ ، اللواء أشرف موافي ، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ ، في آخر يوم لأدائه الواجب الوظيفي تجاه وطنه خلال توليه مهام وظيفته ، بعد سنوات من العمل في خدمة الوطن ، متمنين له التوفيق في حياته المقبلة ، وبداية حياة جديدة يسودها الدفء مع عائلته الكريمة ، وبداية عمل وحياة مقبلة.

وأهدى اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ درع المحافظة ، وشهادة تقدير للواء أشرف موافي السكرتير العام للمحافظة ، كما أهدى عمرو البشبيشى ، نائب المحافظ ، السكرتير العام ، هدية تذكارية، مشيدان بالفترة التي قضاها اللواء أشرف موافي ، سكرتيرا عاما للمحافظة خلال الأشهر الماضية .

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر حفناوي ، السكرتير المساعد للمحافظة ، وإسلام طه ، معاون محافظ كفر الشيخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارات ورؤساء المدن ، وعدد من المسئولين والعاملين بديوان عام المحافظة.

وأكد اللواء أشرف موافي ، السكرتير العام للمحافظة خلال تكريمه ، أنه سعد بالعمل في هذه المحافظة العريقة محافظة الأمل والمستقبل ، وخاصة مع اللواء مال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، والذي كان يرأسه في العمل في جهاز الشرطة ، كما سعد بالعمل مع قيادة شابة وابن من أبناء المحافظة ، عمرو البشبيشى ، نائب المحافظ ، موجها التحية لكل الحضور وأبناء المحافظة الكرام .