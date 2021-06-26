محافظ بورسعيد: استقبال محطة تسمين الماشية للمواطنين الراغبين فى حجز الأضاحى

وأوضح المحافظ، أن محطة تسمين الماشية شهدت إقبال أعداد كبيرة من المواطنين الراغبين فى حجز العجول والأضاحى استعدادا لعيد الأضحى المبارك ، مشيرا أن المحطة استقبلت ما يزيد عن 500 رأس ماشية ، وجارى استقبال أعداد كبيرة من الماشية تباعا خلال الفترة المقبلة لتوفير متطلبات المواطنين من الماشية والعجول خلال عيد الأضحى ، بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق .

ولفت المحافظ، إلى أن محطة تسمين الماشية تتكون من محطتين إحداهما محطة (أ) وتشمل 4 حظائر والأخرى محطة (ب) وتشمل حظيرتين، فضلًا عن وحدة متكاملة لتجهيز وتصنيع اللحوم وتعبئتها للتوزيع على المستويين المحلي والدولي ومنافذ ثابتة، وسيارات ثلاجة كمنافذ متنقلة تنتشر في أنحاء المدينة.

وأوضح "اللواء عادل الغضبان" أن محطة تسمين الماشية بجنوب بورسعيد ، حققت أعلى معدل نمو في تربية وإنتاج اللحوم على مستوى الجمهورية، وذلك بعد أن حققت الهدف الرئيسي منها وهو الاكتفاء الذاتي من إنتاج اللحوم الحمراء للمحافظة بعد تطويرها وتحويلها إلى مركز لتوزيع اللحوم للمحافظات المجاورة، وواحدة من أهم مراكز تصنيع اللحوم ومنتجات الألبان على مستوى مصر.