محافظ الوادي الجديد يتفقد زراعات الأرز الجاف بأبو هريرة فى الفرافرة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

في إطار خطة المحافظة لترشيد إستهلاك مياه الري والحد من خطر تكون البرك والمصارف، تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، زراعات الأرز الجاف بقرية أبو هريرة بالفرافرة على مساحة 60 فدانا، والذي نجحت زراعته كبديل موفر لاستهلاك المياه عن زراعة الأرز بالغمر.

وأشار المحافظ إلي أن إجمالي المساحة التي تم زراعتها بالأرز الجاف بالفرافرة بلغت ٨٣٣ فدانا، كما قامت المحافظة بتوفير البذور والتقاوي للمزارعين، مشدداََ على حظر زراعة الأرز بالغمر بكافة مراكز المحافظة.