محافظ الدقهلية: رفع تراكمات القمامة والأتربة بالمنطقة المركزية بالمنصورة وطلخا

الدقهلية - شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم، على متابعة أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع تراكمات القمامة والأتربة بالمنطقة المركزية فى كل من نطاق أحياء شرق وغرب مدينة المنصورة، ومدينة طلخا ، ونطاق مركز المنصورة ، والطريق السريع أجا المنصورة، أمام مدخل أجا .

وتستمر أعمال الحملة المشار إليها لرفع التراكمات بالشوارع والميادين بٱحياء المدينة ومدينة طلخا وبعض المناطق الواقعة داخل المنصورة وتتبع إداريا مركز المنصورة ، إضافة إلى طريق أجا المنصورة .

وقال محافظ الدقهلية، إن انطلاق هذه الحملات يأتى فى إطار تفعيل الخطة المتكاملة لرفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المحافظة والتى تستهدف رفع التراكمات اليومية للقمامة والعمل على تحسين مستوى النظافة بنطاق الوحدات المحلية الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء .

وأكد محافظ الدقهلية أن هذه الحملات المكبرة تم التوجيه لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لتعميمها بنطاق المحافظة بهدف الإرتقاء بالشارع الدقهلاوى وتحقيقاً لإرضاء المواطنين ، مؤكدا على ضرورة أن يعمل جميع التنفيذيين بروح الفريق الواحد والتعاون المخلص البناء من أجل تحقيق طموحات ومطالب مواطنى الدقهلية ، وفى ذات السياق أكد محافظ الدقهلية على ضرورة إستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية بجميع المراكز والمدن والاحياء على مستوى المحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامة وصحة وحياة المواطنين.