محافظة الجيزة ترفع إشغالات محال قطع غيار السيارات باللبيني

كتب سيد الخلفاوى

شنت محافظة الجيزة حملات على محال قطع غيار السيارات بشارع اللبينى لإزالة التعديات علي حرم الطريق العام، وذلك في ضوء متابعه محافظة الجيزة الدورية لشكاوى المواطنين بصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رصدت المحافظة شكوي بشأن تعدى محل لقطع غيار السيارات علي حرم الطريق العام بشارع اللبيني فيصل بحي الهرم وقيامه بوضع معروضاته من أجزاء وقطع غيار السيارات بالطريق .

وعلي الفور وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بالتوجه نحو المنطقة محل الشكوي وتمشيط الشارع بأكمله من أي تعديات علي حرم الطريق استجابة لشكاوي المواطنين، وتم رفع كافة أوجه الاشعال التى أحدثها المحل المشار إليه، بالإضافة إلى تمشيط الشارع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقام حي الوراق بأعمال رصف شارع التل بطول 1200 م وشارع عمر بن الخطاب بمنطقة طناش بمتابعة من رئيس حي الوراق هاني السيسى، وجارى استكمال تطوير عددا من المحاور الأخرى، فى إطار تنفيذ خطة محافظة الجيزة لتطوير المحاور والشوارع الحيوية ورفع كفاءة الطرق في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.