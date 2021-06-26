لو عايز تنقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى.. اعرف التفاصيل

كتب ـ مدحت وهبة

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية العديد من الخدمات لأصحاب بطاقات التموين إلكترونيا من خلال موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية "،حيث يستطيع المواطن صاحب البطاقة التموينية نقل بطاقة التموين من محافظة الى أخرى وفقا لمحل إقامته، خاصة وأن صرف السلع التموينية يكون بالمحافظة محل إقامة صاحب البطاقة .



"اليوم السابع "ينشر تقريرا معلوماتيا عن كيفية نقل بطاقة تموين من محافظة لأخرى .



بمجرد الدخول على الموقع يظهر على يمين الصفحة "خدمات تموينية للمواطنين "



يتم الضغط على " خدمات تموينية للمواطنين "



يتم اختيار النقل من محافظة لأخرى.

يتم متابعة التعليمات وكتابة بيانات صاحب الطلب .

