لطلبة الثانوية العامة..7 مشروبات تساعدك على الحفظ والتركيز فى المذاكرة

كتبت فاطمة خليل

يحتاج طلاب الثانوية العامة إلى تناول بعض المشروبات أثناء المذاكرة لتساعدهم على مزيد من التركيز والانتباه وتنشيط المخ لتحقيق مزيد من الاستيعاب، ووفقاً للأبحاث العلمية، تحتوى بعض المشروبات على مركبات طبيعية منشطة للذهن وتدعم وظائف الدماغ، نتعرف فى هذا التقرير على 7 مشروبات للتركيز أثناء المذاكرة لطلبة الثانوية العامة، وفقاً للموقع الطبي الأمريكى "Health line".

7 مشروبات للحفظ والتركيز ودعم وظائف المخ أثناء المذاكرة للثانوية العامة





مشروبات مفيدة لطلبة الثانوية العامة

1. القهوة

من المحتمل أن تكون القهوة أكثر مشروب منشط الذهن شيوعاً على مستوى العالم، وتأتي معظم فوائده من مادة الكافيين، على الرغم من أنه يحتوي على مركبات أخرى مثل حمض الكلوروجينيك المضاد للأكسدة الذي قد يحسن صحة المخ أيضاً.

كشفت إحدى الدراسات، عن أن الكافيين قد يحسن التركيز واليقظة ووقت رد الفعل والذاكرة بجرعات 40-300 مجم، وهو ما يعادل حوالي 0.5-3 أكواب (120-720 مل) من القهوة.

قد تحمي القهوة أيضًا من مرض الزهايمر في دراسة على الفئران استمرت أسبوعًا ، ساعدت جرعة تعادل 5 أكواب (1.2 لتر) من القهوة يوميًا، أو حوالي 500 مجم من الكافيين، في الوقاية من مرض الزهايمر وعلاجه ولكن هناك حاجة للدراسات على البشر.

ضع في اعتبارك أن الكافيين معروف بأنه آمن بمستويات تصل إلى 400 مجم يوميًا، أو حوالي 4 أكواب (945 مل) من القهوة.

2. الشاي الأخضر



محتوى الكافيين في الشاي الأخضر أقل بكثير من محتوى القهوة ومع ذلك ، فإنه يضم أيضًا مركبين واعدين منشطان الذهن وهما - l-theanine و epigallocatechin gallate (EGCG).

تشير الدراسات إلى أن l-theanine قد يعزز الاسترخاء، وكذلك مادة l-theanine جنبًا إلى جنب مع الكافيين قد يحسن الانتباه.

وجدت مراجعة لـ 21 دراسة بشرية أن الشاي الأخضر قد يدعم التركيز والانتباه والذاكرة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مركب EGCG قادر على دخول عقلك من خلال الحاجز الدموي الدماغي، مما يعني أنه يمكن أن يكون له آثار مفيدة على دماغك أو حتى مكافحة الأمراض التنكسية العصبية.

3. عصير البرتقال



عصير البرتقال غني بفيتامين سي، حيث يوفر كوب واحد (240 مل) 93٪ من القيمة اليومية التي يحتاجها الجسم، ومن المثير للاهتمام أن هذا الفيتامين قد يقدم فوائد لصحة الأعصاب.

وجدت مراجعة واحدة لخمسين دراسة بشرية أن أولئك الذين لديهم مستويات أعلى من فيتامين سي في الدم أو لديهم كمية أعلى من فيتامين سي لديهم اهتمام وذاكرة ولغة أفضل من أولئك الذين لديهم مستويات أقل من هذا الفيتامين.

أفضل طريقة للحصول على هذا الفيتامين هي ببساطة تناول برتقالة الفاكهة الكاملة تحتوي على نسبة أقل من السعرات الحرارية والسكر، وكذلك أعلى في الألياف، من عصير البرتقال.



مشروبات مفيدة للمذاكرة

4. العصير الأخضر



يجمع العصير الأخضر بين الفواكه والخضروات مثل:

الخضر الورقية الداكنة مثل اللفت أو السبانخ

الخيار

التفاح الأخضر

الأعشاب الطازجة، مثل عشب الليمون

قد تحتوي العصائر الخضراء أيضًا على مكونات مثل الأفوكادو أو الزبادي أو الموز

في حين أن إمكانات تعزيز الدماغ للعصائر الخضراء أو العصائر تعتمد بشكل كبير على المكونات، فإن هذه المشروبات غالبًا ما تكون غنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة المفيدة الأخرى لصحة عقلك.

5. حليب الكركم



يُطلق على الكركم أحيانًا اسم الحليب الذهبي، وهو عبارة عن مشروب دافئ يتم إضافة الكركم للحليب وشربه، يحتوي الكركم على مادة الكركمين المضادة للأكسدة ، والتي قد تزيد من إنتاج الجسم لعامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ (BDNF)

يرتبط انخفاض BDNF بالعجز العقلي والاضطرابات العصبية، لذا فإن رفع مستويات BDNF قد يحسن وظائف المخ.



عصير البنجر

6. عصير البنجر



يعتبر البنجر من الخضروات ذات الجذور الحمراء العميقة الغنية بالنترات بشكل طبيعي - وهي مقدمة لأكسيد النيتريك، والذي يستخدمه جسمك لتعزيز أكسجة الخلايا وتحسين تدفق الدم.

قد تلعب إشارات أكسيد النيتريك أدوارًا في مناطق الدماغ المسؤولة عن اللغة والتعلم واتخاذ القرارات المتقدمة، وقد يعزز عصير البنجر هذه التأثيرات عن طريق زيادة إنتاج أكسيد النيتريك.

7- شاي الاعشاب

قد توفر بعض أنواع شاي الأعشاب دفعة قوية للدماغ وتشمل هذه:

-المريمية: قد تدعم هذه العشبة الذاكرة وتحسن المزاج.

-الجنكة بيلوبا: وجدت مراجعة للدراسات التي أجريت على أكثر من 2600 شخص أن هذا النبات قد يخفف من أعراض مرض الزهايمر والتدهور المعرفي المعتدل.

-أشواجاندا: تحمي هذه العشبة الشعبية المنشطة للذهن من الأمراض التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر.

-الجينسنج: تدعم بعض الأدلة استخدام الجينسنج لخصائص الحماية العصبية ولتعزيز وظائف المخ.