"لا يشاهدها الكثير".. شاهد جمال شواطئ مدينة الشلاتين جنوب البحر الأحمر

شاطئ الكلتني يقع جنوب مدينة الشلاتين وتنبت به أشجار المانجروف الشهيرة في البحر الأحمر ويتميز بطبيعة خلابة، وكذلك تظهر بها الكائنات البحرية النادرة وذلك يرجع لطبيعة المكان التي مازالت بكرا حتي الآن ولا توجد أنشطة مضره بها .

يقصد شباب الشلاتين دائما شواطئ جنوب الشلاتين وتنظيم يوما كاملا عليها وتجهيز المؤكلات والمشروبات المعروفة بين قبائل البجا مثل السلات، وهي شوي لحم الضأن علي احجار البازلت، وكذلك تجهيز المشروب الرسمي لقبائل حلايب وشلاتين وهي مشروب " الجَبنه " الشهيرة وهو البن والجبهان بعد تحميصه بالنار .

ويقول علي حمدون أحد شباب الشلاتين أن شاطئ كلتني جنوب الشلاتين من أجمل الشواطئ بالمنطقة وأنقاها وبه مياه فيروزية وشواطئه رملية وأغلب شباب وأطفال الشلاتين يقصدونه لقضاء وقت ممتع له وممارسه السباحه .