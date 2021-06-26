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"لا يشاهدها الكثير".. شاهد جمال شواطئ مدينة الشلاتين جنوب البحر الأحمر

السبت، 26 يونيو 2021 03:10 ص
"لا يشاهدها الكثير".. شاهد جمال شواطئ مدينة الشلاتين جنوب البحر الأحمر شاطئ كلتني جنوب الشلاتين
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تمتد شواطئ محافظة البحر الأحمر، بداية من قرية الزعفرانة التابعة لمجلس مدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر حتي قرية رأس حدربه جنوباً التابعة لمجلس مدينة حلايب لمسافة 1080 كيلو متر تقريبا، مازالت شواطئ مدينة المناطق الجنوبية بها وتحديدا شواطئ الشلاتين وحلايب مازالت بكرا وذو طبيعه خلابة .
 
 
شاطئ الكلتني يقع جنوب مدينة الشلاتين وتنبت به أشجار المانجروف الشهيرة في البحر الأحمر ويتميز بطبيعة خلابة، وكذلك تظهر بها الكائنات البحرية النادرة وذلك يرجع لطبيعة المكان التي مازالت بكرا حتي الآن ولا توجد أنشطة مضره بها . 
 
 
يقصد شباب الشلاتين دائما شواطئ جنوب الشلاتين وتنظيم يوما كاملا عليها وتجهيز المؤكلات والمشروبات المعروفة بين قبائل البجا مثل السلات، وهي شوي لحم الضأن علي احجار البازلت، وكذلك تجهيز المشروب الرسمي لقبائل حلايب وشلاتين وهي مشروب " الجَبنه " الشهيرة وهو البن والجبهان بعد تحميصه بالنار . 
 
 
ويقول علي حمدون أحد شباب الشلاتين أن شاطئ كلتني جنوب الشلاتين من أجمل الشواطئ بالمنطقة وأنقاها وبه مياه فيروزية وشواطئه رملية وأغلب شباب وأطفال الشلاتين يقصدونه لقضاء وقت ممتع له وممارسه السباحه . 
 
شاطئ كلتني جنوب الشلاتين (1)
شاطئ كلتني جنوب الشلاتين (1)

 

شاطئ كلتني جنوب الشلاتين (2)
شاطئ كلتني جنوب الشلاتين (2)

 

شاطئ كلتني جنوب الشلاتين (3)
شاطئ كلتني جنوب الشلاتين (3)

 

شاطئ كلتني جنوب الشلاتين (4)
شاطئ كلتني جنوب الشلاتين (4)

 

شاطئ كلتني جنوب الشلاتين (5)
شاطئ كلتني جنوب الشلاتين (5)

 

شاطئ كلتني جنوب الشلاتين (6)
شاطئ كلتني جنوب الشلاتين (6)

 

شاطئ كلتني جنوب الشلاتين (7)
شاطئ كلتني جنوب الشلاتين (7)

 

شاطئ كلتني جنوب الشلاتين (8)
شاطئ كلتني جنوب الشلاتين (8)

 

شاطئ كلتني جنوب الشلاتين (9)
شاطئ كلتني جنوب الشلاتين (9)

 

شاطئ كلتني جنوب الشلاتين (10)
شاطئ كلتني جنوب الشلاتين (10)

 


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