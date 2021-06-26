قطع مياه الشرب اليوم لمدة 6 ساعات عن مناطق فى شرق مدينة أسوان

وذكرت شركة المياه، أنه نظراً لعدم استقرار التيار الكهربائى المغذى لمحطة مياه جبل شيشة سيتم تنفيذ أعمال صيانة للوحة الجهد المتوسط وبناءاً عليه سيتم فصل التيار الكهربائي عن المحطة وهو الأمر الذي سيترتب عليه قطع المياه عن المناطق التالية: "الصداقة الجديدة – المحمودية – طريق السادات بالكامل – الشلال – كيما – عزب كيما – السيل الجديد"، وذلك اعتبارًا من الساعة الخامسة من فجر اليوم السبت وحتى الساعة الحادية عشر من ظهر نفس اليوم، وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.