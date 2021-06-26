طقس الخليج.. مستقر فى السعودية وشديد الحرارة فى الكويت وصحو فى الإمارات

تشهد منطقة الخليج حالة من التباين فى درجات الحرارة، حيث تشهد السعودية طقس مستقر على غالبية المناطق، وفى الامارات يكون الطقس صحو ومغبر احيانا، وفى الكويت شديد الحرارة.

السعودية :

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودي، ان يكون طقس السبتمستقر على معظم مناطق المملكة وسماء غائمة جزئيا تتخللها بعض السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة ومكة المكرمة كما تنشط الرياح على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مما يتسبب في إثارة الاتربة والغبار.

الإمارات:

كما توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى الامارات أن يكون الطقس السبت صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً نهاراً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً شرقاً.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25تصل إلى 40 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف ..ويحدث المد الأول عند 15:38 والمد الثاني عند 01:42 والجزر الأول عند الساعة 08:32 والجزر الثاني عند الساعة 19:25 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 11:22 الثاني عند الساعة 22:30 والجزر الأول عند الساعة 17:16 والجزر الثاني عند الساعة 05:13 .

الكويت:

وفى الكويت ، يكون الطقس اليوم السبت، شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة .

وفى المساء يكون حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 32 كم/ساعة .