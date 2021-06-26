ضبط 14 عنصرا اجراميا في حملات أمنيه بالدقهلية

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيلين عصابيين ضما (عدد 14 عنصرا إجراميا – لعدد 6 منهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة مركز شرطة المطرية بالدقهلية)، تخصصا فى ارتكاب وقائع السرقات بالإكراه داخل بحيرة المنزلة، ويستخدم كل تشكيل (عدد 2 لانش) فـى ارتكاب جرائمه.. وضُبط بحوزتهم ( بندقية آلية ، عدد 2 بندقية خرطوش ، فرد محلى الصنع ، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وقيامهم بإرتكاب (عدد 7 وقائع بذات الأسلوب) . وبإرشادهم تم ضبط كافة المسروقات واللانشات المستخدمة فى ارتكاب جرائمهم فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.