ضبط ربع كيلو أفيون و12 قطعة حشيش بحوزة 5 أشخاص بجرجا وجهينة في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة غربى محافظة سوهاج برئاسة الرائد محمد جادالله رئيس وحدة مباحث مركز شرطة جهينة، من ضبط سائقين وعامل يقيمون بدائرة المركز بحوزتهم 19 لفافة من مادة الأفيون بلغت 250 جراما تقريبا، وذلك بقصد الإتجار.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى نائب المدير لقطاع الشمال، يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات مفادها قيام 3 أشخاص بالإتجار بالأفيون متخذين من دائرة المركز مسرحا لنشاطهم الإجرامى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها عبد الحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد محمد جاد الله رئيس وحدة مباحث مركز شرطة جهينة بقيام سائقين وعامل يقيمون جهينة بحوزتهم 19 لفافة لمادة الافيون المخدر يزنوا حوالى 250 جرام مبلغ مالى 1145 جنية 3هاتف محمول وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أعتروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحموله للإتصال بعملائه.

وفى دائرة مركز جرجا تمكن ضباط وحدة مباحث قسم جرجا من ضبط عامل وسائق توك توك ومقيم جرجا بحوزتهما 12 قطعة لمخدر الحشيش يزنوا حوالى 45 جرام وكذا مبلغ مالى وقدره 400 جنيه وهاتف محمول وبمواجهة المتهمان بما أسفر عنه الضبط أعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الأتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائهما.