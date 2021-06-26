اليوم السابع
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صور.. العراق يعلن سقوط 4 طائرات مسيرة فى أربيل

السبت، 26 يونيو 2021 04:00 م
صور.. العراق يعلن سقوط 4 طائرات مسيرة فى أربيل سقوط 4 طائرات مسيرة
بغداد /أ ش أ/

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أعلن جهاز مكافحة الإرهاب فى إقليم كردستان العراق، اليوم السبت، سقوط ثلاث طائرات مسيرة على منزل، فيما سقطت الرابعة على جبل، بمحافظة اربيل.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن ثلاث طائرات مسيرة سقطت فوق منزل أحد المواطنين بحديقة التفاح قرب الملا عمر فى محافظة اربيل، فيما سقطت الطائرة الرابعة فى جبل تارين.

وأشار إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وسيتم الاعلان عن نتائجها فور الانتهاء منها .

العراق يعلن سقوط 4 طائرات مسيرة فى أربيل (1)
العراق يعلن سقوط 4 طائرات مسيرة فى أربيل 

 

العراق يعلن سقوط 4 طائرات مسيرة فى أربيل (2)
العراق يعلن سقوط 4 طائرات مسيرة فى أربيل

 

العراق يعلن سقوط 4 طائرات مسيرة فى أربيل
العراق يعلن سقوط 4 طائرات مسيرة فى أربيل

 


العراق

أخبار العراق

سقوط 4 طائرات مسيرة

أربيل

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