شط إسكندرية يا شط الهوى.. شواطئ عروس البحر المتوسط كاملة العدد.. فيديو

الإسكندرية جاكلين منير

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا، حول الإقبال على شواطئ عروس البحر المتوسط والتى جاءت كاملة العدد هربا من ارتفاع الحرارة، حيث شهدت شواطئ الإسكندرية إقبالا كبيرا من المصطافين وأهالى الإسكندرية نظرا لارتفاع درجات الحرارة.

وتم توزيع بروشور مدون به أرقام الشكاوى وأسعار الشواطئ المقررة من الإدارة، ويذكر أن جميع الشواطئ بها أرقام الشكاوى على الباب الخارجى لتلقى شكاوى المصطافين .

وتتفاوت أسعار دخول الشواطئ بالإسكندرية، حيث أعلنت الإدارة المركزية للساحة والمصايف، أن هناك تخصيص شاطئ مجانى، حيث تم تطبيق تلك التجربة على شاطئ أنطونيو بمنطقة المندرة، على مساحة 230 مترا طوليا، ويتم إدارة بمعرفة حى المنتزه تحت إشراف الإدارة المركزية، وهو شاطئ مجانى بدون تحصل أى رسوم ويحصل المواطن على معدات الشاطئ مع استخدام دورات المياه طوال اليوم مجانا.

أما عن الشواطئ العامة وعددها 7 شواطئ وهى" ميامى، السرايا، جليم، سيد درويش، المكس، شهر العسل، الهانوفيل"، ويكون سعر الفرد بها 5 جنيهات شاملة كافة الخـدمات من معدات الشاطئ واستخدام دورات المياه، وفى حالة طلب أدوات إضافية تكون بالأسعار: 3 جنيهات شمسية، 2 جنيه ترابيزة، 1 جنيه للكرسى الواحد.

والشواطئ الخدمة لمن يطلبها بسعر 10 جنية للفرد و عددها 23 شاطئ ، الشواطئ المميزة ب 15 جنيها للفرد و عددها 22 شاطئ والشواطئ السياحية بـ 25 جنيها للفرد وعددها 6 شواطئ .

ويتم التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة ووضع الشماسى على مسافات متباعدة و مشيرا الى حصول الوافدين على خدمات جيدة و الالتزام بالأسعار المحددة دون إكراميات.































































