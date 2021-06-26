شركة مياه الأقصر تنهى المرحلة الأولى من مشروع دعم الحلول المتكاملة

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، اليوم السبت، مسئولى مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه، وهم أحمد القصير مدير المكتب الرئيسى تتراتك بواشنطن ، وجون هندرسون مدير المشروع بمصر، ومحمد على صبرى نائب المشروع الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وضم اللقاء مسئولى شركة مياه الأقصر من رؤساء القطاعات والإدارات، بهدف مراجعة ما تم تحقيقه من تنفيذ لمحاور المشروع الأربعة( إدارة الأصول- كفاءة التشغيل- جودة الخدمة- واستعادة التكلفة)، وأثره على أداء الشركة وكوادر الشباب نظريا وعمليا، حيث تم تقديم عروض من كلا الطرفين لتوضيح النتائج، وما أسفرت عليه الجهود السابقة فى شركة الأقصر من سبتمبر 2019 من دعم فنى مؤسسى للشباب وهم العدد الأكبر بالشركة، إلى جانب رصد النتائج الحالية فقد أوضح الاستشاريين الخطوات القادمة لاستكمال البرامج وعرض الأعمال الفنية التى تمت بمحطات مياه الشرب إستعداداً للحصول على شهادة الجودة الأيزو 17025 بعدد خمسة معامل تحاليل شملت معمل للصرف الصحى.

كما أشار اللواء مهندس محمد يحيى رئيس مياه الأقصر، إلى أهمية ودور المشروع فى تحديث قاعدة بيانات العملاء، وما يترتب على هذا من كسب ثقة العملاء فى صحة ودقة الفواتير التى تصلهم وعرض موقف التحليل الاقتصادى للمنشأة، وأيضاً دور مؤشرات الأداء لقياس النتائج ومقارنتها بنماذج قياس الأداء.

وأعرب الحضور على مدى الاستجابة والتعاون لتجهيز كوادر من الشباب متميزة علميا وعمليا كناتج مؤثر للدعم الفنى، كما أوضح المهندس محمد صبرى بأنه بصدد الانتهاء من هذه المرحلة وأنه يجرى حصر احتياجات شركة الأقصر للمرحلة القادمة التى ستبدأ فى سبتمبر 2021.