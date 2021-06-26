رئيس حكومة تونس: لم أصب بأعراض خطيرة وهذا يؤكد نجاعة التلقيح (فيديو)

إيمان حنا

أقر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشى، مساء اليوم السبت، فى أول ظهور له بعد إعلان إصابته بكورونا فى فيديو نشر على صفحته الرسمية على الفيسبوك، بنجاعة التلقيح ضد كورونا .

وقال المشيشى إن "الإصابة بعد التلقيح لا آثار لها ولا تخلف تعكرات صحية على صحة الإنسان ولا تمثل خطورة وهذا الفرق بين إنسان تلقى التلقيح وآخر لم يتلق التلقيح".

وشدد رئيس الحكومة التأكيد على ضرورة إقبال التونسيين على التسجيل فى منظومة "إيفاكس" خاصة وأن الحكومة تضاعف المجهودات لاستجلاب اللقاحات، وفق تعبيره.

هذا وقد بدا رئيس الحكومة فى الفيديو فى حالة صحية جيدة.

ومن جهة أخرى أكد رئيس الحكومة هشام المشيشى، مساء اليوم السبت، فى فيديو نشره على صفحته على الفيسبوك استقرار الحالة الصحية لزوجته إثر تعكرها جراء الإصابة بفيروس كورونا، وفق تعبيره.

وقال المشيشى فى أول تصريحاته عقب الإصابة إن "زوجتى وصلت لمرحلة خطيرة جراء الإصابة بكورونا وتجاوزتها بفضل الله وبفضل مجهودات الطواقم الطبية"، هذا وعبر المشيشى عن شكره لكافة الطواقم الطبية التى تعمل فى ظل إمكانيات ضعيفة وانتشار كبير للفيروس.

كما عبر رئيس الحكومة عن تضامنه مع الشعب التونسى، متمنيا الشفاء لكل مصاب، مترحما على روح كل من توفى جراء الإصابة بكورونا، وقال المشيشى إنه "يشارك التونسيين مصابهم بإصابة عائلته بالفيروس".

وشدد المتحدث التأكيد أن المعركة والحرب ضد الفيروس مازالت متواصلة والحل الوحيد فى إطلاق جملة كبيرة وموسعة للقاحات وعدم الاقتصار على تلقيح المسجلين فى منظومة "إيفاكس" بل التوجه نحو المدن والقرى لتطعيم أكبر فئة من التونسيين، وفق تعبيره.