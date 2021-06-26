رئيس جامعة كفرالشيخ يترأس لجنة اختيار عميد كلية الزراعة بحضور وزير الزراعة الأسبق

كفر الشيخ محمد سليمان

ترأس الدكتور عبدالرازق دسوقي ،رئيس جامعة كفر الشيخ ،اجتماع لجنة اختيار عميد كلية الزراعة بالجامعة بحضور وعضوية، الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة الأسبق ،و الدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق ،الأستاذ بجامعة الإسكندرية ،والدكتور فؤاد العجمي، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الأسبق ،ة الدكتور السيد حجازي، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ للدراسات العليا والبحوث السابق .

و صرح الدكتور عبدالرازق دسوقي ،رئيس جامعة كفر الشيخ ،أن اللجنة استمعت خلال اجتماعاتها إلى خطط تطوير الأداء ،ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية، ورؤية كل متقدم لتطويرها سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.

من جانبه أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي ،حرص جامعة كفر الشيخ على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة و بحيادية كاملة وطبقًا لمحددات القرار الوزاري في هذا الشأن والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.