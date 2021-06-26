دراسة: تناول الرضع من عمر 6 أشهر بيضة يوميا يقضى على النحافة بنسبة 74%

كتب ــ محمد أبو عوض

أكدت جمعية تطوير صناعة الدواجن، أن الاهتمام بصحة الأطفال منذ الشهور الأولى يساهم في خلق مجتمع صحي، وهو ما تساهم به الجمعية من خلال خلق ثقافة صحية لدى المجتمع، بنشر آخر الدراسات العلمية حول منتجات الدواجن وفى مقدمتها البيض، والتي أوصت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بتناول بيضة واحدة يوميا للرضع من عمر 6 أشهر، قللت احتمالات النحافة بنسبة 74%.

وأوضحت جمعية تطوير صناعة الدواجن، أن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال "AAP" أوصت بتناول الرضع البيض منذ الشهر السادس من العمر، وتشير دراسة إكلينيكية نشرها البروفيسور "لانوتي" ومجموعة العمل معه، إلى أن بيضة واحدة يوميا يتناولها الطفل بعد الشهر السادس قد قللت احتمالات بطء نمو القامة بنسبة 47%، كما قللت احتمالات النحافة بنسبة 74%.

وأشارت الجمعية إلي أن موقع "كيد سبوت" المتخصص يوصي بأن تبدأ الأم في إطعام الطفل ربع بيضة مسلوقة جيدا مخلوطة بطعام آخر مثل البطاطس المهروسة لبضعة أيام، ثم ترفع الكمية تدريجيا لتصل لبيضة كاملة.