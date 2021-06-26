حكاية مبنى تاريخى تحول لكلية الطب بالوادى الجديد بتكلفة 28 مليون جنيه.. فيديو

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

تابعت كاميرا "اليوم السابع" في بث مباشر لها آخر ما تم إنجازه من أعمال بمبنى كلية الطب البشري بجامعة الوادي الجديد الجاري إنشاؤها، حيث كان هذا المبنى هو الأهم على مستوى المحافظة لكونه مقرا لديوان عام المحافظة على مدار سنوات طويلة حتى جرى إنشاء مقر جديد لديوان عام المحافظة ولم يتم الاستفادة من المبنى القديم حتى تم تخصيصه لصالح إنشاء كليه الطب البشري بتكلفة 28 مليون جنيه.

ويشمل المبنى دور أرضي ودورين متكررين و3 قاعات تدريس و11 فصلا دراسيا و11 معملا ومكتبة مطورة ومتحف حيث تبلغ مساحة المبنى 1800 متر مربع كما تم تنفيذ منظومة للحماية المدنية والإطفاء حال حدوث حريق أو طوارئ بالمبنى.

وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد تفقد قاعات التدريس والمعامل المختلفة والتي يتم تجهيزها بأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لخدمة العملية التعليمية بالكلية ، مشيدا بحجم الإنجاز والعمل بالمشروع لدخول الخدمة مع بداية العام الدراسي القادم.