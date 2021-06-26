حبس صاحب محل محمول للاتجار بالنقد الأجنبى فى السوق السوداء بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة المنتزة أول بالإسكندرية ، حبس صاحب محل صيانة المحمول 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ، وبأسعار السوق السوداء خلال تحويل الأموال بنظام المقاصة من وإلى خارج البلاد مقابل حصوله على عمولة مالية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على الأموال المضبوطه والهاتف المحمول لفحصة.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، يفيد بورود معلومات سرية بقيام صاحب محل لصيانة وبيع الأجهزة المحمولة، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وذلك من خلال تحويل الأموال بنظام المقاصة من وإلى خارج البلاد مقابل حصوله على عمولة مالية، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، متخذاً من المحل الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه مقراً لمزاولة نشاطه المؤثم.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم عمل كمين والقى القبض على المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من المبالغ المالية عملات محلية وأجنبية، وهاتف محمول بفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل النصية على برامج محادثات دالة على نشاطه المُؤثم.

وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وأن المبالغ المالية من متحصلات نشاطه الإجرامى، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.