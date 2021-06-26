وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم /السبت/ - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي في العالم وصل إلى 3 ملايين و909 آلاف و491 حالة.



وأشارت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تصدرت قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات بها إلى 33 مليونا و603 آلاف و193 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 603 آلاف و522 حالة.. فيما تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات، والتي بلغت 30 مليونا و183 ألفا و143 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 394 ألفا و493 حالة.