جامعة أسوان: تنظيم ملتقى توظف خريجى الكلية بالتعاون مع المؤسسات الرياضية

أسوان - صلاح المسن

إنعقد اليوم مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسوان ، برئاسة الدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وبحضور عدد من قيادات المحافظة الخدمية والتنفيذية ووكلاء الكليات لخدمة المجتمع وتنمية البيئة .

افتتح الجلسة الدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس جامعة أسوان ، ورحب بالحضور وتوجيه دعوة تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة لحضور الندوة التعريفية بأنشطة مراكز إبداع مصر الرقمية بمقر الجامعة بصحارى ، وذلك يوم الإثنين الموافق 28/يونيو 2021 القادم .

كما ناقش المجلس العديد من الموضوعات بشأن بروتوكول التعاون بين جامعة أسوان وجمعية التطوير والتنمية ، وبروتوكول تعاون بين الجامعة والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

وأكد الدكتور مجدي محمد علي أنه تمت الموافقة علي المذكرة المقدمة من عميد كلية التربية الرياضية بشأن تنظيم ملتقي توظيف خريجي الكلية بالتعاون مع المؤسسات الرياضية والسياحية خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الجديد لعام 2021/2022 .

كما ناقش المجلس المذكرة المقدمة أيضا من عميد كلية التربية الرياضية بشأن تأجير ملعب كرة القدم واستاد الجامعة الرياضي لأكاديمية النادي الأهلى فرع أسوان.

وتم مناقشة مقترح مشروع إنشاء وحدة تجفيف الثمار والأعشاب الطبية بمحافظة أسوان وإعدادها للسوق المحلي والخارجي والمقدمة من عميد كلية العلوم.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أنه بشأن حملة تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد للمشاركين في المراقبة وأعمال الامتحانات في مقرات جامعة أسوان (أسوان الجديدة - ابوالريش - مدينة أسوان - صحاري ) وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بأسوان كما ناقش المجلس أوجه التعاون مع المحافظة في إعداد قوافل طبية زراعية بيطرية الرائدات الريفيات ومحو الأمية.