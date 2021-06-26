جارديان: كامينجز ينشر رسالة لجونسون تكشف تقصيره فى مواجهة ذروة كورونا الأولى

كتبت رباب فتحى

استمر دومينيك كامينجز، المستشار السابق لبوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا فى انتقاد أداء الحكومة فى مواجهة وباء كورونا، وبعد إدلائه بشهادته فى مجلس العموم وكشفه عن نقاط ضعف الوزراء فى بداية الجائحة، نشر بريد إلكترونى يزعم أنه لجونسون قال فيه أن نظام الاختبارات والتتبع لإصابات كورونا كان معيوبا ولم يكن سوى تظاهر بالسيطرة على الوضع.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية أنه وفقا للرسالة، وصف جونسون نظام الاختبار والتتبع الوطنى فى ذروة الموجة الأولى للوباء بأنه "مثل التصفير فى الظلام" وأن المملكة المتحدة كانت فى طريقها لتكون "الدولة الأوروبية التى تضم أكبر عدد من الوفيات والأكثر تضررا من الناحية الاقتصادية".

ويُزعم أن رئيس الوزراء عبر عن وجهة نظره فى رسالة بريد إلكترونى إلى أقرب مستشاريه فى أبريل 2020 وسط قلق فى داونينج ستريت بشأن أوجه القصور الخطيرة فى خطط الاختبارات الجماعية من قبل إدارة مات هانكوك للصحة والرعاية الاجتماعية.

وبحسب ما ورد اشتكى جونسون من "التطبيقات التى لم تعمل بعد" و"قبل كل شيء ليست لديه (هانكوك) فكرة عن كيفية نقل الحالات الجديدة إلى مستوى يمكن إدارته أو المدة التى ستستغرقها... (بريطانيا) تميزت بكونها الدولة الأوروبية الأكثر فى عدد الوفيات والأكبر من حيث التضرر الاقتصادى ". وختم: "علينا أن نغير ذلك".

وقالت الصحيفة أنه تم نشر البريد الإلكترونى، الذى تم إرساله فى 26 أبريل 2020، من قبل كامينجز يوم الجمعة فى مدونة جديدة بعنوان: "مزيد من الأدلة حول كيفية تسبب إهمال رئيس الوزراء وهانكوك فى قتل الناس".

كما كشف كامينغز أنه حذر جونسون من أن الحكومة "تقتل بإهمال" سكان دور الرعاية فى الموجة الأولى من الوباء بسبب فشل إدارة هانكوك فى تنظيم اختبارات كورونا.

وقال كامينجز لرئيس الوزراء فى 3 مايو 2020 عبر تطبيق "واتس آب: "يجب أن تكون هذه الخطط اللعينة موجودة بالفعل... لكننى لا أعتقد أنها هناك" وأنه "فى الوقت الحالى، أعتقد أننا نقتل بإهمال الأشخاص الأكثر ضعفًا الذين من المفترض أن يكونوا تحت حماية وأنا قلق للغاية بشأن ذلك ".