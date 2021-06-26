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تفاصيل الموازنة الجديدة على صفحات اليوم السابع غدا.. زيادة المعاشات 13% ومخصصات الصحة 275 مليار جنيه

السبت، 26 يونيو 2021 07:22 م
تفاصيل الموازنة الجديدة على صفحات اليوم السابع غدا.. زيادة المعاشات 13% ومخصصات الصحة 275 مليار جنيه

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ينشر اليوم السابع، في عدده الصادر غدا الأحد تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى تحت عنوان، " الارتقاء بمعيشة المواطنين شعار الموازنة الجديدة"، وفيه: الحكومة تستهدف زيادة المعاشات 13% بداية من يوليو المقبل.. زيادة الإنفاق على الخدمات والارتقاء بمستوى المعيشة على رأس الأولويات.. وصول مخصصات الصحة إلى 275 مليار جنيه.. تخصيص 13.1 مليار جنيه للأدوية.. و5.6 مليار جنيه تكلفة سنوية لزيادة بدل المعلم وحافز الأداء، والتفاصيل الكاملة في الصفحة الثانية من النسخة الورقية.

 

وداخل العدد
 

ـ المراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة فى الرياضيات «لغات».. الصفحة السادسة


 

ـ حكم نهائى تاريخى لـ«الإدارية العليا» يحظر الإفتاء من غير المتخصصين
 

ـ  «التعليم»: الامتحانات من بنوك أسئلة وضعها خبراء وتلتزم بالمنهج.. وتصميمها يوازن بين عدد الأسئلة ومستويات الصعوبة مع الوقت المحدد لكل سؤال

ـ «اليوم السابع» داخل معامل ترميم الحضارة بالمتحف المصرى الكبير.. 55 ألف قطعة أثرية مرت على 17 معملا للترميم ومقتنيات توت عنخ أمون جاهزة للعرض
 

ـ وزير الزراعة فى ضيافة «الأعلى للإعلام»:مصر حققت قدرا كبيرا من الاكتفاء الذاتى والأمن الغذائي


 

ـ وزير البترول: تحقيق الاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار في 2023
 

ـ تفاصيل التعاقد على 55 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون

 

ـ الفريق محمد فريد يعود لمصر بعد انتهاء زيارته للكونغو الديمقراطية والسودان

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الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

المعاشات

البترول

الموازنة

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