"تعليم الإسكندرية": 5308 طلاب تقدموا بتظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية

وأشار مدير المديرية فى بيان صادر اليوم ، إلى أنّ الطالب أو ولي الأمر يقوم بتسديد مبلغ عشرين جنيها لكل مادة مطلوب إعادة تصحيحها فى خزينة الإدارة التعليمية بمقر الإدارة التابع لها الطالب مع ملاحظة أن الجبر والهندسة كل منهما مادة منفصلة فى إعادة التصحيح ثم يتوجه ولى الأمر بإيصال السداد الى مقر الكنترول بالإدارة التي ينتمي لها الطالب ليأخذ رقمًـا فى الطلبات الخاصة بإعادة التصحيح ويتم إخطاره بموعد اطلاعه على صورة ورقة الإجابة والاطلاع يكون لولى الأمر والطالب فقط ، ويُحظر تمامْـا استخدام الهواتف المحمولة عند الاطلاع ، ويتم إعلان نتيجة التظلمات بعد نهاية فترة التظلمات ويتم إخطار المدارس بنتيجة الاطلاع .

وكان "سعد"، قد أصدر تعليماته لمديري عموم الإدارات التعليمية الثماني ورؤساء لجان النظام والمراقبة بالدقة المتناهية في مراجعة تظلمات الطلاب واطلاعهم على صور من أوراقهم الامتحانية وكتابة ملاحظاتهم رفقة ولي الأمر، وتنظيم عمليات الاطلاع بتوفير أكثر من منفذ لتيسير تلقي الطلبات بكل إدارة تعليمية وكل لجنة نظام ومراقبة وحرصًـا على راحة أبنائنا الطلاب وأولياء أمورهم ، وكذلك الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة من نظافة دورات المياه وتطهير وتعقيم اللجان يوميًّـا ومراعاة التباعد الاجتماعي الآمِن وتنظيم وخروج المترددين على أماكن التظلمات بالإدارات أو الكنترولات على دفعات منعًـا للتزاحم حفاظًـا على الصحة العامة للجميع .