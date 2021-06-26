اليوم السابع
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تعطل الحركة المرورية على الطريق الزراعى بسبب إخماد حريق هائل فى أسوان.. صور

السبت، 26 يونيو 2021 02:21 ص
تعطل الحركة المرورية على الطريق الزراعى بسبب إخماد حريق هائل فى أسوان.. صور الطريق الزراعى مصر أسوان بعد إخماد الحريق
أسوان – عبد الله صلاح

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سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسوان، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، على حريق هائل شب فى الزراعات المجاورة لشريط السكة الحديد والطريق الزراعى "مصر – أسوان" بالقرب من قرية بلانة بمركز نصر النوبة بأسوان، بعد أن تسبب فى تعطل الحركة المرورية والسكة الحديد لنحو ساعتين.

الطريق الزراعى مصر أسوان بعد إخماد الحريق
الطريق الزراعى مصر أسوان بعد إخماد الحريق

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بأسوان، بلاغاً بنشوب حريق فى مساحة من الزراعات الشرقية المجاورة للسكة الحديد والطريق الزراعى "مصر - أسوان" أمام قرية بلانة بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، وعلى الفور تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق.

تعطل الحركة المرورية
تعطل الحركة المرورية

واضطر "مرور أسوان" بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، إلى إغلاق الطريق الزراعى "مصر – أسوان" بمنطقة الحريق، وتحويل مسار السيارات إلى طرق بديلة داخل القرى المجاورة لتسيير الحركة، لحين الانتهاء من إخماد الحريق والسيطرة على النيران التى امتدت أجزاء منها على شريط السكة الحديد والطريق الزراعى.

تعطل حركة السكة الحديد
تعطل حركة السكة الحديد

وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وإعادة تسيير الحركة المرورية على الطريق الزراعى والسكة الحديد بعد تعطلها نحو ساعتين، بسبب النيران، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 


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