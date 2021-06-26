اليوم السابع
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تصدير 4500 طن أسمنت أبيض إلى سوريا عبر ميناء العريش

السبت، 26 يونيو 2021 02:38 م
تصدير 4500 طن أسمنت أبيض إلى سوريا عبر ميناء العريش تصدير الأسمنت بميناء العريش
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس ، فى بيان صادر عن استمرار عمليات تصدير الأسمنت الأبيض الى الأسواق الخارجية عبر ميناء العريش البحرى ، حيث تم استقبال السفينة HALA STAR  القادمة من ميناء دمياط ، والتى ترفع علم توجو ويبلغ طول السفينة 82.5 متر والغاطس 6.5 متر وذلك لشحن 4500 طن أسمنت أبيض إلى سوريا

وذكر بيان الهيئة أنه بوصول وشحن هذه السفينة فإنها تعتبر التاسعة والعشرون التى تدخل الميناء منذ بدء تشغيله والثانية عشر من نوعها لتصدير الأسمنت الأبيض إلى السوق الخارجية ليصبح إجمالى ما تم تصديره من الأسمنت الأبيض عبر ميناء العريش 52 ألف طن .

واوضح البيان، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 21 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن . بينما شهد ميناء غرب بورسعيد تواجد سفينة بضائع عامة على الأرصفة ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات .

وفى هذا الصدد يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة .


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