تجديد حبس عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات النارية فى السلام 15 يوما

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية، بأسلوب توصيل الأسلاك 15 يوما على ذمة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد أنه أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة السلام ثان، وبصحبتهم قوة شرطية لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث تمكنوا من ضبط عاطلين وذلك أثناء استقلال كل منهما دراجة نارية بدون "لوحات معدنية".

وبمناقشتهما عن مصدر الدراجتين المضبوطتين بحوزتهما إعترفا بسرقتهما من منطقة العبور بالقليوبية بأسلوب "توصيل الأسلاك" بالاشتراك مع آخر "له معلومات جنائية"، وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته (طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار).

وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الاجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأنهما وراء إرتكاب العديد من تلك الحوادث.

وذكر أحدهما بقيامه بإخفاء الدراجات النارية المستولى عليها بمحيط منطقة سكنه بمحافظة الشرقية، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم استهداف منطقة سكنه وضبط (بندقية آلية- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة "داخل الشقة سكنه"- 12 دراجة نارية، 8 تروسيكل "من متحصلات حوادث السرقة").