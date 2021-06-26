تجديد حبس بائع قتل "قهوجي" بطعنة في الرقبة لخلافات مالية بينهما بالشرقية

قرر قاضى المعارضات بالشرقية، تجديد حبس بائع متجول أنهى حياة قهوجى بطعنة نافذة بالرقبة وتركه غارقا فى دمائه داخل منزله بمركز أبوكبير لخلافات مالية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت نيابة أبوكبير، بمعرفة محمود أبوالمجد، وكيل النائب العام وبرئاسة محمد الشربينى مدير النيابة، وبإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، قد وجهت للمتهم تهمة القتل العمد.

وكان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى أبو كبير المركزى بوصول" السيد ه" قهوجى ومقيم بندر أبوكبير جثة هامدة إثر إصابته بطعنة بالرقبة.

وتبين من التحقيقات، قيام " ح ر" 28 عاما بائع متجول، بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوكبير، وأعترف أمام الأجهزة الأمنية باتكاربه جريمة قتل قهوجي داخل منزله، وأقر بوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه بسبب عدم دفع المجنى عليه له مبلغ مالى نظير بيع الأشياء، فتوجه إليه للمطالبة بحقه وحدثت بينهما مشادة تطورت إلى مشاجرة انتهت بوفاة القهوجى على يد البائع، الذى سلم نفسه للشرطة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3745 إدارى مركز ابوكبير لسنة 2021.