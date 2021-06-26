تجديد حبس المتهمين في واقعة الاعتداء على رئيس حى عين شمس 15 يوما

كتب عبد الله محمود

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس 4 أشخاص متهمين بالتعدى على رئيس حى عين شمس بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت النيابة، استمعت لأقوال اللواء ماهر هاشم، رئيس حي عين شمس، والذى تعرض للاعتداء على يد 5 أشخاص بالشوم أمام العمارة التى يسكن بها بمدينة نصر أثناء استعداده لركوب سيارة الحى، ما أسفر عن سقوطه أرضا وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وكشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (رئيس أحد الأحياء بالقاهرة) بأنه أثناء توجهه للعمل مستقلاً السيارة الخاصة بجهة عمله "بها تلفيات وتهشم بالزجاج الخلفي"، فوجئ بقيام 3 أشخاص بالترجل من سيارة والتعدى عليه بالضرب بواسطة عصا خشبية وسلاح أبيض وإصابته بكدمات وجروح متفرقة وإتلاف السيارة.