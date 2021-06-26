تبطين الترع وحملات لرفع كفاءة النظافة بقرى بيلا ومناقشة 5 ملفات لتحسين الخدمة

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت قرى ومدن بيلا بمحافظة كفر الشيخ، عدد من الحملات من إزالة تعديات وأعمال نظافة، وصيانة أعمدة الإنارة ورفع المخلفات الصلبة وتمهيد الطرق للقضاء على ظاهرة انتشار القمامة والحفاظ على المظهر الجمالى بقرى المركز، إضافة لتبطين الترع تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، بإشراف عقد جمال ساطور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا.

عقد جمال ساطور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، اليوم السيت، أول اجتماع مع رؤساء الوحدات المحلية لقرى المركز، بعد حركة التغييرات الأخيرة التى أجراها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بين رؤساء الوحدات المحلية الجدد والقدامى بالمركز ،شارك فى الاجتماع نواب رئيس المدينة، أحمد عبد الواحد، وأيمن غالي، ومحمد أمير ضبعون، ورؤساء الوحدات القروية على مستوى مركز بيلا.

استعرض رئيس المدينة خلال الاجتماع 5 ملفات مهمة على مائدة النقاش مع رؤساء الوحدات القروية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تضمنت تلك الملفات: "قطاع النظافة العامة ، التصدى لحالات التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ، متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ، تجميل الشوارع والإنارة العامة، متابعة تنفيذ المشروعات القومية ، البيئة".

وكلف ساطور، رؤساء القرى بالتواجد الميدانى بين الأهالى فى القرى والعمل بروح الفريق الواحد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطن فى القطاعات الخدمية التى تصب فى مصلحة المواطنين، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمتابعة سير العمل بالقرى لضمان الوقوف على الخدمات المقدمة لأهالينا فى القرى وتوابعها.

وشدد رئيس المركز والمدينة، على ضرورة تكثيف حملات النظافة بالقرى وصيانة وتمهيد الطرق ورفع كفاءة الإنارة العامة، والاهتمام بتجميل مداخل القرى والشوارع والميادين وتشجيرها وإنارتها حتى تظهر بالمظهر اللائق، مع ضرورة إنجاز كافة الأعمال فى أسرع وقت ممكن.

كما شدد رئيس المدينة، بمنع البناء بدون أى تراخيص، إصدار أى تراخيص يدوية لأعمال البناء، إلا من خلال المركز التكنولوجى فقط، على أن يتم البناء وفقًا للقانون 119 لسنة 2008، وقرارات الوزير المحافظ فى هذا الشأن، مع ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمعتدين على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وإزالة التعديات من المهد.

وأكد «ساطور»، على ضرورة إزالة كافة الإشغالات والتعديات على الأرصفة والطرق العامة لتيسير حركة المرور والسير، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية وتعقيم وتطهير كافة المنشآت الحكومية والشوارع ولجان الدبلومات الفنية والثانوية العامة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مشدداً على تلبية احتياجات القرى والتوابع ورفع تقارير دورية حول المعوقات والمشاكل التى تواجههم وتقديم الحلول العاجلة فى حدود الإمكانيات المتاحة وطبقا للوائح والقوانين.

وأوضح رئيس مركز ومدينة بيلا، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أكد على ضرورة التفاعل مع الأهالى بالقرى فى مشاكلهم اليومية للتعرف عن قرب على القضايا التى تشغل المواطنين، والمتابعة الميدانية المستمرة للخدمات العامة، وسرعة حل شكاوى ومشاكل المواطنين. مؤكدًا على ضرورة تفعيل مبدأ الثواب والعقاب من خلال تحفيز وتشجيع المتميزين ومجازاة ومعاقبة المقصرين.

كما تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، حملات تبطين الترع وأعمال النظافة ورفع مخلفات القمامة على مستوى قرى المركز، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى القرى وتوفير حياة كريمة لهم ، كما نظمت الوحدات المحلية القروية فى بيلا، اليوم السبت، عددًا من حملات النظافة وصيانة أعمدة الإنارة ورفع المخلفات الصلبة وتمهيد الطرق للقضاء على ظاهرة انتشار القمامة والحفاظ على المظهر الجمالى بقرى المركز.

كما واصلت الوحدة المحلية لقرية أبو بدوي، استكمال أعمال تبطين ترعة النظام بالقرية، واستمرار النظافة ورفع تراكمات القمامة بالشوارع الرئيسية والفرعية، ورفع كفاءة الطرق بالقرية،ونفذت الوحدة المحلية لقرية إبشان، حملة نظافة وإشغالات وتمهيد شوارع القرية وذلك تسهيلاً على المارة والسيارات بنطاق دائرة الوحدة المحلية وصيانة أعمدة الإنارة فى عدد من الشوارع.

كما واصلت الوحدة المحلية لقرية الجرايدة، حملات النظافة وأعمال الرش والتطهير والتعقيم، شملت شوارع القرية، بالإضافة إلى أعمال صيانة أعمدة الإنارة، و تم نقل المخلفات إلى المقالب المخصصة لها،ونفذ رؤساء الوحدات المحلية فى باقى قرى المركز، حملات لرفع كفاءة منظومة النظافة بشوارع القري، حفاظًا على المظهر الجمالى للقري، والحد من ظاهرة انتشار القمامة والتلوث البيئي، ومتابعة أعمال تطهير وتعقيم الشوارع والمصالح الحكومية، وشدد رئيس المركز على استمرار الحملات بجميع القري، تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات محافظ كفر الشيخ، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بقرى الوحدة المحلية، ورفع القمامة من الشوارع وخلق جو صحى وبيئى مناسب للمواطنين.



الحضور في الاجتماع



تبطين الترع بكفر الشيخ



جانب من اعمال التبطين



جانب من اعمال النظافة_1



جانب من تسوية طرق بيلا



رفع المخلفات واعمال النظافة ببيلا



رفع المخلفات وتسوية الطرق