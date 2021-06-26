تايمز: بوريس جونسون يدعم وزير صحته وسط مطالبة باستقالته بعد خرقه قيود التباعد

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون وقف إلى جانب مات هانكوك، وزير الصحة، الليلة الماضية وسط ضغوط سياسية وعامة متزايدة عليه للاستقالة بعد انتهاك قواعد التباعد الاجتماعي خلال علاقة غرامية مع إحدى كبار مساعديه.

وقال رئيس الوزراء إنه يحتفظ بالثقة الكاملة في هانكوك بعد أن ظهرت لقطات له وهو يقبل جينا كولادانجيلو، المديرة غير التنفيذية فى وزارة الصحة، فى مكتبه.

ووجد استطلاع أجرته YouGov أن 49 % من الناخبين يعتقدون أن هانكوك يجب أن يستقيل، بينما قال 25% إنه يجب أن يبقى، وقال مصدر حكومي إنه يجب أن يفعل "الشيء اللائق" وأن يستقيل ، واصفا قرار جونسون بالوقوف إلى جانبه بأنه "فشل في القيادة".

وفي وزارة الصحة أمس كان المزاج السائد بين المسئولين قاتما، حيث تلقى الموظفين فى الوزارة الخبر بغضب، وقال مصدر في الإدارة "أشعر وكأنني تلقيت لكمة في وجهي، الرسائل على مجموعات واتس اب تسير بشكل جنوني، لقد مر 16 شهرًا من العمل الشاق والمرهق تمامًا وكان هو على علاقة بأحد أعضاء جماعات الضغط التى تدفع له مقابل العمل، يجب أن يفعل الشيء اللائق ويتنحى".

وبحسب ما ذكرت صحيفة التليجراف، فإن هانكوك رفض الاستقالة وتمسك بمنصبه اليوم الجمعة، وتم تعيين جولادنيلو مستشارة بدون أجر للعمل مع هانكوك فى نوفمبر الماضى.

وقال هانكوك: أقبل أننى انتهكت قواعد التباعد الاجتماعى فى هذه الظروف، لقد خذلت الناس وأنا آسف جدا، وتابع قائلا: أظل أركز على العمل لإخراج البلاد من هذا الوباء، وسأكون ممتنا للخصوصية لعائلتى فى هذا الأمر الشخصى.

وتقول التليجراف إن ما يزيد من صعوبة الدفاع عن هانكوك هو أنه قال العام الماضى إن البروفيسير نيل فيرجسون كان محقا فى الاستقالة من عمله كمستشار للحكومة بعدما كشفت الصحيفة أنه اخترق قواعد الإغلاق من أجل مقابلة حبيبته.