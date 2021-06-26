بدء التشغيل التجريبى لقسطرة القلب فى مستشفى التأمين الصحى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير فرع بنى سويف للتأمين الصحى، بدء التشغيل التجريبى لقسطرة القلب بمستشفى التأمين الصحى بنى سويف، حيث تم إجراء 2 حالة قسطرة تشخصية وذلك تحت رعاية الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد ضاحى رئيس مجلس الإدارة .

وأكد مدير الفرع فى بيان له ان بدء التشغيل التجرببى واجراء 2 قسطرة تشخيصية يأتى ضمن بروتوكول التعاون بين فرع بنى سويف للتأمين الصحى وكلية الطب جامعة بنى سويف، حيث تم الاجراء تحت اشراف وبتواجد الدكتور ياسر عبد الهادى أستاذ القلب والقسطرة القلبية بكلية الطب جامعة بنى سويف .

وطالب مدير الفرع وبتواجد الدكتورة رضا محمود مدير ادارة الشئون الطبية، فريق العمل من أطباء التأمين الصحى بنى سويف ببذل المزيد من الجهود لخدمه مرضى التأمين الصحى بنى سويف.

وقدم مدير الفرع لهم الشكر والتقدير لفريق العمل بقيادة الدكتور شهاب الدين صلاح مدير مستشفى التأمين الصحى ببنى سويف وكلا من الدكتور محمد اسماعيل رئيس قسم القلب، والدكتور مصطفى عبدالعظيم، والدكتور باسم عبدالله، والدكتور شريف الزناتى، والدكتورة شيرى ماهر، والدكتور مصطفى حسن والنواب الدكتور محمد سيد، والدكتور بلال خليفه، والدكتور عبدالرحمن رمضان وفريق التمريض بقيادة زوبة شعبان مدير التمريض، وجميع فنى الأشعة.

وأكد الدكتور شهاب الدين صلاح مدير المستشفى تم بدء التشغيل التجريبى بالتزامن مع بدء تشغيل جهاز الأشعة المقطعية وبعد طرح والاعلان عن مشروع تطوير المرحلة الخامسة لمبنى الاورام والمناظير وتوريد سيارة اسعاف جديدة ضمن خطه تطوير الخدمات المقدمة بالمستشفى لتقديم كافة الخدمات بجودة المنتفعين.