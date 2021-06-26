وذكرت صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية، اليوم السبت، أن اللوائح الجديدة تلزم جميع الموظفين في مجال التعليم بتلقي اللقاحات المضادة كورونا مع ضرورة الالتزام بجميع إجراءات التشغيل القياسية.

وأشارت إلى أنه من بين هذه الإجراءات، ضرورة تواجد زجاج فاصل بين كل طالب وتطهير قاعات الاختبار وتنظيفها بشكل منتظم؛ لتقليل مخاطر الإصابة إلى جانب فحص درجة حرارة الموظفين والطلاب عند نقاط الدخول لقاعة الامتحانات، فضلا عن إلزامية تعقيم اليدين قبل دخول قاعة الامتحان.

وأوضحت أنه طُلب من أولياء الأمور والمعلمين التأكد من تنفيذ إجراءات التشغيل الموحدة المقررة؛ من أجل احتواء جائحة كورونا والاستمرار السلس للقطاع التعليمي.