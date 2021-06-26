انطلاق أعمال لجنة اختيار "ابدأ حلمك" بفرع ثقافة أسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

بدأت لجنة اختيار مشروع "ابدأ حلمك" أعمالها مساء الجمعة، بمسرح فوزى فوزى "المسرح الصيفى" التابع لفرع ثقافة أسوان، ولقاء المتقدمين في أول أيام عمل اللجنة.



لجنة اختيار ابدأ حلمك بفرع ثقافة أسوان

تضم لجنة الاختيار كل من المخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع، الفنان أحمد أبو عميرة المشرف على الفرق المسرحية النوعية، المخرج خالد أبو ضيف، والناقد محمد الروبى رئيس تحرير مجلة مسرحنا.



لجنة اختيار ابدأ حلمك بفرع ثقافة أسوان

جدير بالذكر أن مجمل أعداد المتقدمين من المواهب بمحافظة أسوان ٦٤٤ متقدم من الجنسين من كل قرى ومراكز المحافظة، تلتقى بهم اللجنة على مدى ستة أيام اعتبارا من ٢٥ وحتى ٣٠ يونيو الحالى.

ومن المتوقع قيام اللجنة بالتحرك خارج أسوان للقاء المتقدمين بقصر ثقافة كوم امبو وقصر ثقافة السباعية خلال الأيام القادمة.



لجنة اختيار ابدأ حلمك بفرع ثقافة أسوان