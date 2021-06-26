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اندلاع حريق بمحلين تجاريين فى أبو النمرس والحماية المدنية تحاصر النيران

السبت، 26 يونيو 2021 01:06 م
اندلاع حريق بمحلين تجاريين فى أبو النمرس والحماية المدنية تحاصر النيران الحماية المدنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اندلع حريق بمحلين تجاريين، في منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة ظهر اليوم السبت، وانتقل رجال الحماية المدنية لمحاصرة النيران وإخمادها، قبل امتداداها للعقارات المجاورة.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بمحلين تجاريين، في منطقة أبو النمرس، اليوم السبت.

انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة الحريق وإخماده، وتبين أن النيران اشتعلت بمحل لبيع الأطعمة، بالإضافة إلى محل عصائر مجاور له، ولم يسفر الحريق عن إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


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