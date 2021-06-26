اندبندنت: استقالة وزير الصحة البريطانى مات هانكوك بسبب الخيانة الزوجية

كتبت: نهال أبو السعود

استقالة وزير الصحة بعد تقبيل أحد مساعديه فى خرق لقواعد التباعد الاجتماعى بعد تقبيله لمساعدته، وفقا لصحيفة الاندبندنت.

واجه أزمة جديدة وزير الصحة البريطانى مات هانكوك بعدما تم الكشف عن علاقة تجمعه بمساعدة له قام بتعيينها. واعترف هانكوك باختراق قواعد كوفيد بعدما تم تصويره وهى يحتضن مساعدته، لكنه رفض أن يتقدم باستقالته.

وبحسب ما ذكرت صحيفة التليجراف، فإن هانكوك تمسك بمنصبه اليوم بعد التقارير الذى ذكرت أنه على علاقة بمساعدته جينا كولادنجيلو فى وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية.

وقال هانكوك: أقبل أننى انتهكت قواعد التباعد الاجتماعى فى هذه الظروف، لقد خذلت الناس وأنا آسف جدا. وتابع قائلا: أظل أركز على العمل لإخراج البلاد من هذا الوباء، وسأكون ممتنا للخصوصية لعائلتى فى هذا الأمر الشخصى.

وتقول التليجراف أنه ما يجعل هناك صعوبة أكبر فى الدفاع عن هانكوك أنه قال العام الماضى أن البروفيسير نيل فيرجسون كان محقا فى الاستقالة من عمله كمستشار للحكومة بعدما كشفت الصحيفة أنه اخترق قواعد الإغلاق من أجل مقابلة حبيبته.

ودعا وزير محافظ سابق جونسون إلى ضرورة الإطاحة بهانكوك من أجل تجنب تكرار ما حدث من مستشاره السابق دومنيك كامينجز عندما تضرر جونسون سياسيا لفشله فى إقالة كبير مستشاريه لانتهاكه قواعد الإغلاق.

وأظهرت لقطات هانكوك البالغ من العمر 42 عاما وهو يقبل مساعدته جينا 43 عاما، وكشفت صحيفة الصن الصور وأوضحت أن هانكوك عين جينا مساعدة له بأموال دافعى الضرائب. وألغى هانكوك زيارة مقررة له غلى موقع لتلقى اللقاح اليوم الجمعة بعد نشر الصور.