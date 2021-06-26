اليوم.. فصل الكهرباء عن محطة محولات طلخا 4 ساعات لمدة 3 أيام للصيانة

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى من محطة محولات بطرة عن مغذى قرية ميت زنقر مركز طلخا 4 ساعات اليوم السبت والإثنين والأربعاء القادمين والتى توافق أيام 26 و 28 و30 يونيو الجارى، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا لإجراء أعمال الصيانة اللازمة.

كما يتم الفصل لمحطة المحولات المذكورة عن مغذى قرية بساط لمدة 4 ساعات أيام الأحد والثلاثاء والخميس القادمين والتي توافق أيام 27و 29 يونيو الجارى وأول يوليو المقبل من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا، لإجراء أعمال الصيانة اللازمة، وستتأثر قري ميت زنقر وبساط وكفر بساط بنطاق المركز بانقطاع التيار الكهربائى عنها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الوارد من قطاع جنوب الدقهلية "هندسة كهرباء طلخا".

وفى هذا الاطار، كلف محافظ الدقهلية، رئيس مركز ومدينة طلخا للتنسيق مع قطاع الكهرباء جنوب الدقهلية وهندسة الكهرباء لقيام فرق الصيانة بسرعة إنهاء أعمال الصيانة المشار اليها لمحطة المحولات والمغذيات المذكورة وفقا للبرنامج الزمنى المعلن عنه وعودة التيار الكهربى لكافة المناطق فور انتهاء الأعمال، وتهيب المحافظة بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء.