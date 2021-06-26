اليوم السابع
Ads
السبت، 26 يونيو 2021 04:48 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

اليوم.. تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية حفاظا على الثروة الحيوانية فى بورسعيد

السبت، 26 يونيو 2021 01:00 ص
اليوم.. تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية حفاظا على الثروة الحيوانية فى بورسعيد تحصين ماشية - أرشيفية
بورسعيد محمد فرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور عاطف عيسى وكيل وزارة مديرية الطب البيطرى ببورسعيد خلال تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم إطلاق برنامج الحملة القومية الثانية اليوم السبت، حيث تستمر الحملة لمدة شهر تجوب خلالها حظائر القابوطى الجديد  وجزر الكنيسى ببحر البقر وسهل الطينة شرق بورسعيد.

وأوضح أنه تم تشكيل فرق طبية لتنفيذ حملات تحصين الماشية من الأبقار  والجاموس والأغنام والماعز لضمان حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية، مضيفا أنه تم توفير كافة الأمصال الثلاثية والأحادية والأدوية اللازمة للتحصين بجانب التنسيق مع إلا رشاد البيطرى  بالمديرية  لتوعية المربين وأصحاب الحظائر بمدى أهمية  تحصين الماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز .

وأضاف أن الحملات المكثفة تستهدف المواشى من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز جنوب القابوطى الجديد ببورسعيد وقرى بحر البقر  وجزر الكنيسى  وسهل الطينة شرق بورسعيد .

وتابع : أن أسعار اللقاحات الثلاثة  التى تعطى للحيوانات ب19.5 جنيه و7جنيهات لتسجيل وترقيم المواشى الكبيرة اماالماعز والأغنام 6 جنيهات .

ومن جانبه ناشد عيسى المربين وأصحاب الحظائر التعاون مع اللجان المشتركة  حرصاً على الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية مضيفا :  أن الدولة تبذل قصارى جهدها  للسيطرة على  الأمراض  من خلال الحملات المكثفة على مدار العام .

موجهاً أصحاب الحظائر والمربين  بمدى أهمية التحصين لحماية الماشية  من فيروس الحمى القلاعية والوادى المتصدع من خلال التغطية الشاملة بقرى بحر البقر وجزر الكنيسى وحظائر القابوطى الجديد وسهل الطينة شرق بورسعيد .


مصر

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

اخبار المحافظات اخبارالمحافظات

تحصين ضد الحمى القلاعية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القصة الكاملة لمرض عماد متعب.. حصوة في الكلى ومشاكل في القولون بداية الأزمة.. كيس دهني سبب العملية الأخيرة.. الزرقان تحت العين بسبب أدوية سيولة الدم.. والسفر لأوروبا من أجل الاطمئنان على بعض الآلام

الثلاثاء، 22 يونيو 2021 12:21 ص

النصر للسيارات لـ"dmc": السيارة E70 الكهربائية قوتها 147 حصانا ولدينا 120 محطة شحن

الثلاثاء، 22 يونيو 2021 06:33 م

تحصين 117 ألف و460 رأس فى حملة تحصين الثروة الحيوانية ببنى سويف

الأربعاء، 23 يونيو 2021 01:40 م

26 يونيو إطلاق الحملة الثانية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بالأقصر

الخميس، 24 يونيو 2021 02:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة