اليوم.. تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية حفاظا على الثروة الحيوانية فى بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

أكد الدكتور عاطف عيسى وكيل وزارة مديرية الطب البيطرى ببورسعيد خلال تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم إطلاق برنامج الحملة القومية الثانية اليوم السبت، حيث تستمر الحملة لمدة شهر تجوب خلالها حظائر القابوطى الجديد وجزر الكنيسى ببحر البقر وسهل الطينة شرق بورسعيد.

وأوضح أنه تم تشكيل فرق طبية لتنفيذ حملات تحصين الماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز لضمان حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية، مضيفا أنه تم توفير كافة الأمصال الثلاثية والأحادية والأدوية اللازمة للتحصين بجانب التنسيق مع إلا رشاد البيطرى بالمديرية لتوعية المربين وأصحاب الحظائر بمدى أهمية تحصين الماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز .

وأضاف أن الحملات المكثفة تستهدف المواشى من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز جنوب القابوطى الجديد ببورسعيد وقرى بحر البقر وجزر الكنيسى وسهل الطينة شرق بورسعيد .

وتابع : أن أسعار اللقاحات الثلاثة التى تعطى للحيوانات ب19.5 جنيه و7جنيهات لتسجيل وترقيم المواشى الكبيرة اماالماعز والأغنام 6 جنيهات .

ومن جانبه ناشد عيسى المربين وأصحاب الحظائر التعاون مع اللجان المشتركة حرصاً على الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية مضيفا : أن الدولة تبذل قصارى جهدها للسيطرة على الأمراض من خلال الحملات المكثفة على مدار العام .

موجهاً أصحاب الحظائر والمربين بمدى أهمية التحصين لحماية الماشية من فيروس الحمى القلاعية والوادى المتصدع من خلال التغطية الشاملة بقرى بحر البقر وجزر الكنيسى وحظائر القابوطى الجديد وسهل الطينة شرق بورسعيد .