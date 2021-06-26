النيابة في محاكمة الإرهابى بهاء كشك: المتهمون أعدوا عناصرهم لإثارة الفتن

كتب: إيهاب المهندس - تصوير خالد كامل

تواصل الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بطره، نظر جلسات محاكمة 3 متهمين من بينهم الإرهابى بهاء كشك الذراع الأيمن للإرهابي هشام العشماوى والمرحل معه من ليبيا، لاتهامهم بتولى قيادة جماعة المرابطين الإرهابية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وبحضور محسن عبد الستار وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة واستهلها ممثلها بالآية الكريمة: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا.

وواصلت النيابة: ليس أبلغ من هذه الآية الكريمة لوصف حال المتهمين، المتهم بهاء كشك نشأ فى أسرة متوسطة درس المعمار، المتهمون بثوا أفكار تفشت فى عقول الشباب لقتل الآمنيين، تلك الأفكار التى تشبع بها المتهمون فقد ضلوا فأضلوا، هم أشقياء الأفعال واستحلوا المال الحرام.

وتابع: سيدى الرئيس بدأت الدعوى بالأفكار السامة، عندما قابل المتهم رفيق السوء، لتخريب المنشآت وتكفير المجتمعات، فانضموا لمجموعة ونصبوا أحدهم أمير اتخذوا فكر القاعدة لتكفير الأشخاص والمؤسسات.

واستكمل: فإسقاط الدولة هو شعارهم اللعين، أعدوا عناصرهم بالباطل، وبعد اكتمال أعضاء الخلية جهزوا لتفجير كنيسة مارجرجس بالإسكندرية وخططوا للسفر للعراق، وقبع المتهم لفترة فى السجون ولكنه تشبس بفكره المسموم.

واستكمل: فتحت أبواب الزنازين ليخرج المتهم على دماء حراس السجن، خرج المتهم ليشارك جماعة المرابطين، جماعة تعتنق تلك الأفكار المسمومة، هم جمعوا على المعصية وإثارة الفتنة.

وذكر ممثل النيابة: تولى المتهم الثانى مسئولية الإشراف على معسكر التدريبات وكان ساحة حرب درب فيه المتهم 250 فرد على استخدام الأسلحة والمفرقعات، نعم سيدى الرئيس اسقطوا مروحية أثناء تلك التدريبات لتنفيذ العمليات، تلقى المتهم الماثل بهاء كشف الأموال لتوفير الإعاشة لعناصرهم.

ووجه ممثل النيابة رسالة لجنودنا البواسل قائلا: أناشد جنودنا أن تزئر فى وجه المتربصين فإذا أتتك الشهادة فانك بجنة الخلد موعود وجيش مصر خير الجنود.

واستكمل: المتهم الإرهابي هشام عشماوى تولى جماعة بيت المقدس فليس هم أنصار وليس هنا بيت المقدس، نفذوا تفجير مديرة أمن الدقهلية ومحاولة اغتيال وزير الداخلية وأخر ما نفذ عشماوى ضرب كمين الفرافرة.

ووجه للمتهمين العديد من التهم منها ارتكاب جرمية تمويل جماعة إرهابية بأن أمدوها بأسلحة وذخائر ومفرقعات، وبصفتهم مصريين التحقوا بجماعة مسلحة خارج البلاد للتدريب وتعلم الفنون والأساليب القتالية.

ومن ضمن الإرهابيين المتورطين فى تكوين خلية المرابطين الإرهابية، المتوفيين الإرهابي هشام عشماوى والإرهابي عمر رفاعى سرور والإرهابي عماد الدين عبد الحميد.