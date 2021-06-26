اليوم السابع
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النيابة بمحاكمة الإرهابى بهاء كشك: جماعة المرابطين أسسها هشام عشماوى بدرنة

السبت، 26 يونيو 2021 02:18 م
النيابة بمحاكمة الإرهابى بهاء كشك: جماعة المرابطين أسسها هشام عشماوى بدرنة المستشار محمد السعيد الشربينى
كتب: إيهاب المهندس - تصوير خالد كامل

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تواصل الدائرة الخامسة إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى والمنعقدة بطره، نظر جلسات محاكمة 3 متهمين من بينهم الإرهابى بهاء كشك الذراع الأيمن للإرهابي هشام العشماوى والمرحل معه من ليبيا، لاتهامهم بتولى قيادة جماعة المرابطين الإرهابية.
 
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وبحضور محسن عبد الستار وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.
 
واستكمل ممثل النيابة العامة مرافعته وجاء فيها: جماعة المرابطين أسسها الإرهابي هشام عشماوى، ووفر المتهم الثانى للجماعة الأموال لشراء الأسلحة النارية.
 
وتابع ممثل النيابة: المتهم الماثل الإرهابي بهاء كشك قرر أن الإرهابي أبو مالك أعطاه 10 آلاف دينار ليبى لتوفير مقر الإيواء للمتهمين، كما قرر المتهم الماثل فى التحقيقات أن الإرهابي عمر رفاعى حضر إلى ليبيا فى 2014، والمتهم كان مسئول المصريين فى درنة وتسكينهم، وفى نهاية المرافعة طالب ممثل النيابة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
 
ووجه للمتهمين العديد من التهمة منها ارتكاب جرمية تمويل جماعة إرهابية بان أمدوها بأسلحة وذخائر ومفرقعات، وبصفتهم مصريين ألتحقوا بجماعة مسلحة خارج البلاد للتدريب وتعلم الفنون والأساليب القتالية.
 
ومن ضمن الإرهابيين المتورطين فى تكوين خلية المرابطين الإرهابية المتوفيين الإرهابي هشام عشماوى والإرهابي عمر رفاعى سرور والإرهابي عماد الدين عبد الحميد. 
 
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الارهابى بهاء كشك

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