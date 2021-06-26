الكهرباء: فاتورة يوليو يتم تحصيلها بالأسعار القديمة

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، أن فاتورة استهلاك الكهرباء التى سيتم تحصيلها خلال شهر يوليو ستكون وفقا للأسعار القديمة، وليس بأسعار الشرائح الجديدة، التى سيتم تطبيقها على استهلاك شهر يوليو وتحصل فى أغسطس، والتى تعتبر أول فاتورة بالأسعار الجديدة للعام المالى 2021/2021.



وأوضح حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة حريصة على توعية المواطنين بطرق التأكد من صحة فاتورة الاستهلاك الشهرية قبل سدادها لضمان الحصول على مستحقات الدولة فقط، مؤكدا أن المواطن يجب أن يقارن بين قيمة الفاتورة وبين القراءة الموجودة بالعداد قبل السداد.



وقال حمزة، إن برنامج القراءة الموحد الجديد الذى تنفذه شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة العدادات لن يسمح بأى تلاعب فى استهلاكات المواطنين لاعتماده على ارسال القراءات مصورة أونلاين لشركات توزيع الكهرباء ونسخة للشركة القابضة لايمكن التلاعب فيها، لافتاً إلى أن المواطن يستطيع التأكيد من فاتورته من خلال مراجعة صور العداد لـ3 أشهر سابقة.