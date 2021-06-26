القوات الروسية تستعد لإجراء تدريبات في البحر المتوسط بالقرب من حاملة طائرات بريطانية

موسكو )أ ش أ(

ذكرت إذاعة (صدى موسكو) الروسية، اليوم السبت، أن القوات البحرية الروسية تستعد لإجراء تدريبات فى مياه البحر المتوسط على مقربة من حاملة الطائرات البريطانية (كوين إليزابيت).

وأوضحت الإذاعة الروسية أن التدريبات الروسية، التى تشارك فيها خمس سفن وغواصتان وطائرات محملة بصواريخ فرط صوتية وقاذفات استراتيجية، ستجرى على مسافة 30 كيلومترا فقط من سفينة "كوين إليزابيث" البريطانية، مع إغلاق منطقة من البحر المتوسط جنوبى جزيرة قبرص.

ولفتت الإذاعة إلى أن التدريبات تجرى على خلفية تدهور العلاقات بين موسكو ولندن إثر الحادث الأخير فى البحر الأسود، حيث قامت مدمرة "ديفيندر" البريطانية بانتهاك الحدود البحرية الروسية قرب شبه جزيرة القرم، مما أدى إلى إطلاق طلقات تحذيرية روسية فى مسار المدمرة، وذلك بحسب وزارة الدفاع الروسية.

من جانبها نفت لندن إطلاق الطرف الروسى أى طلقات تحذيرية، فيما حذر رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الملكية البريطانية من خطر نشوب حرب حقيقية فى حال عدم تفكير قادة الدولتين فى تبعات محتملة لمثل هذه الحوادث قبل فوات الأوان.

يُذكر أن السفير الروسى فى لندن، أندريه كيلين، حذر أيضا بريطانيا من تكرار الاستفزازات على غرار انتهاك مدمرة "ديفيندر" البريطانية للمياه الروسية، مشيرا إلى أن رد فعل موسكو قد يكون شديدا.

وتصر روسيا على صحة روايتها للحادث، معتبرة أن لندن تحاول نفى الحقائق إرضاء لأوكرانيا، التى تعتبر القرم جزءا من أراضيها، ومن ثم تنفى بريطانيا إمكانية أن يكون اقتراب السفينة البريطانية من سواحل القرم انتهاكا للمياه الروسية.