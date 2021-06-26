اليوم السابع
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أكرم القصاص
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القوات الروسية تبدأ مراقبة تحركات مُدمِّرة أمريكية في البحر الأسود

السبت، 26 يونيو 2021 11:00 م
القوات الروسية تبدأ مراقبة تحركات مُدمِّرة أمريكية في البحر الأسود البحرية الروسية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها تراقب تحركات المُدمِّرة الأمريكية "USS Ross"، التي دخلت اليوم السبت إلى مياه البحر الأسود للمشاركة في مناورات "سي بريز 2021" الكبيرة متعددة الأطراف.

وذكر بيان للمركز الوطني لإدارة الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية أن قوات ووسائل أسطول البحر الأسود الروسي بدأت مراقبة تحركات المدمرة المزودة "USS Ross" المزودة بالصواريخ والتابعة للقوات البحرية العسكرية الأمريكية في مياه البحر الأسود.

وكانت القوات البحرية الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق أن المدمرة "USS Ross" دخلت إلى مياه البحر الأسود للمشاركة في التدريبات العسكرية متعددة الدول "Sea Breeze – 2021" -"سي بريز-2021".

وستجري هذه المناورات خلال الفترة بين 28 يونيو الحالي و10 يوليو المقبل في البحر الأسود بمشاركة قوات من 32 بلدا و32 سفينة و40 طائرة ونحو 5 آلاف عسكري.

تأتي المناورات بعد حادث إطلاق القوات الروسية أعيرة تحذيرية يوم الأربعاء الماضي على مسار المدمرة البريطانية "Defender" بعد انتهاكها للحدود الإقليمية لروسيا في البحر الأسود قبالة شبه جزيرة القرم.

 

 

 


القوات الروسية

مُدمِّرة أمريكية

البحر الأسود

روسيا

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