القبض على طالب طعن زميله بسلاح أبيض بمنطقة دار السلام

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال مباحث القاهرة، فى ضبط طالب طعن زميله أثناء مشاجرة وتسبب في إصابته بجروح قطعية بالجانب الأيسر من البطن وجروح بالرأس باستخدام سلاح أبيض، وتم تحرير محضر بالواقعة.

كان قسم شرطة دار السلام، تلقى بلاغ من غرفة النجدة يفيد بورود اتصال تليفوني من سويتش مستشفى السلام الدولي بوصول مصاب بجروح قطعية إثر مشاجرة، بالانتقال للفحص تم التقابل مع المصاب وتبين أنه طالب بإحدى الكليات، وتبين أنه مصاب بطعنة بالجانب الأيسر وجرح قطعي بالرأس، وبسؤاله اتهم زميل له وغير معلوم باقي بياناته - بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.