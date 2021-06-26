وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر - وفقا لما أوردت الوكالة العراقية للأنباء - "إن الموجة الوبائية الجديدة التي دخلت البلاد أكثر شدة وخطورة من الموجتين الأولى والثانية"، موضحا أن الموجة الجديدة يتطلب مواجهتها من خلال التركيز على طرق الوقاية، وأهمها وضع الكمامات الواقية والتباعد الاجتماعي، فضلاً عن حملة التطعيم.



وأكد البدر أن وزارة الصحة العراقية بدأت بتطبيق خطة موسعة تشمل زيادة كميات اللقاحات وأعداد منافذ التطعيم في بغداد والمحافظات.