اليوم السابع
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أكرم القصاص
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السودان يشارك فى اجتماعات وزراء الاقتصاد لدول مبادرة القرن الإفريقى بجيبوتى

السبت، 26 يونيو 2021 01:00 ص
السودان يشارك فى اجتماعات وزراء الاقتصاد لدول مبادرة القرن الإفريقى بجيبوتى جبريل ابراهيم
أ ش أ

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يشارك السودان في اجتماعات المائدة المستديرة لوزراء الاقتصاد في الدول الأعضاء لمبادرة القرن الإفريقي، التي تعقد غدا وبعد غد، في جيبوتي.
 

ووصل وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني الدكتور جبريل إبراهيم، إلى جيبوتي للمشاركة في الاجتماعات.

وذكرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، أنه كان في استقبال الدكتور جبريل إبراهيم، وزير مالية جيبوتي إلياس موسى دواله، والقائم بأعمال السفارة السودانية بالإنابة بسفارة جمهورية السودان بجيبوتي أبوبكر هارون آدم، وطاقم السفارة السودانية.

 

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جبريل ابراهيم

اخبار السودان

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