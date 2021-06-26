السلفادور توزع عملات بيتكوين على مواطنيها للمرة الأولى.. اعرف القصة

ريهام عبد الله

فى خطوة جديدة، أعلن نجيب بقيلة، رئيس السلفادور، تقديم ما يماثل قيمته 30 دولارا من العملة المشفرة "بيتكوين" لأي مواطن يشترك فى محفظة رقمية، فى خطوة تدل على رهانه الكثيف على القانون الجديد الذى يجعلها عملة قانونية فى بلاده.

ومن جهته قال بقيلة فى خطاب وطنى إن الحكومة ستنشئ محفظة بيتكوين خاصة بها تسمى "تشيفو"، وهي كلمة عامية تعني "رائع" فى السلفادور، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف أن الأموال ستودع في حساب أي مواطن يقوم بتنزيل المحفظة الرقمية، ويسجل كمستخدم برقم هاتفه ورقم هويته، مشيرا إلى أن القانون الذى يجعل بيتكوين عملة قانونية سيدخل حيز التنفيذ فى 7 سبتمبر المقبل.

كرر الرئيس، 39 عاما، حججه القائلة إن استخدام العملة المشفرة سيساعد فى جذب الاستثمار، وزيادة الاستهلاك، وخفض تكلفة إرسال التحويلات المالية لملايين السلفادوريين العاملين في الخارج.

لكنه قال إن الحسابات المصرفية بالدولار ستبقى بالدولار، وسيستمر دفع الرواتب والمعاشات بالدولار.

ومن جهة أخرى، قالت وزارة مالية السلفادور، إنها طلبت دعم البنك الدولي لتنفيذ وتنظيم عملات البيتكوين كعملة قانونية في البلاد، لكن متحدثًا باسم البنك الدولي أكد لها أن الهيئة لن تساعد حكومة السلفادور في التنفيذ، حسبما قالت صحيفة "الفيناثيرو" الإسبانية.

وقال البنك الدولى فى بيان: "نحن ملتزمون بمساعدة السلفادور بطرق مختلفة، بما في ذلك تبادل الشفافية والعمليات التنظيمية. بينما تواصلت الحكومة معنا للحصول على المساعدة بشأن عملة البيتكوين، فإن هذا ليس شيئًا يمكن للبنك الدولي دعمه نظرًا للشفافية وأوجه القصور البيئية ".