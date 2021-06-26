اليوم السابع
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الداخلية تضبط 72 طربة حشيش فى سفاجا

السبت، 26 يونيو 2021 03:44 م
الداخلية تضبط 72 طربة حشيش فى سفاجا قوات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف

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نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى ضبط أحد العناصر الإجرامية، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها بالبحر الأحمر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها، وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب وكذا ضبط المحكوم عليهم الهاربين.

 

تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة سفاجا بمديرية أمن البحر الأحمر، والمعينة لمتابعة الحالة الأمنية بطريق سفاجا / قنا " دائرة القسم " من ضبط سائق مقيم بمحافظة قنا "له معلومات جنائية" حال قيادته سيارة أجرة قادم من مدينة قنا اتجاه مدينة الغردقة، وبحوزته 72 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7,200 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

 

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


حشيش

الداخلية

تهريب

حوادث

حملات امنيه

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