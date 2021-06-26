الحماية المدنية تسيطر على حريق 8 منازل بقرية الغنايم فى أسيوط دون خسائر بشرية

أسيوط - هيثم البدري

اندلع قبل قليل حريق امتد ل8 منازل متجاورة بقرية الربوة التابعة لمركز الغنايم بمحافظة أسيوط ولم يسفر الحريق عن أي خسائر في الأرواح وتمكنت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق واخماد النيران وجاري التحري حول اسباب اندلاع الحريق.

تلقي اللواء اسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير امن اسيوط اخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم يفيد بورود بلاغ من اهالي قرية الربوة باندلاع حريق امتد ل٨ منازل متجاورة واسفر عن نفوق عدد من رؤوس الماشية واحتراق عدد من العشش واثاثات المنازل.

وعلى الفور انتقلت قوات من الشرطة و الحماية المدنية وسيارات الاطفاء لموقع البلاغ وتبين صحة الواقعة وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق و اخماد النيران.

اسفر الحادث عن احتراق 8 منازل ملك "خالد ع ع " 47سنة و اسفر عن نفوق ماشية وبعض الاغنام واثاث المنزل ، و" ابراهيم ع ع 41سنة احتراق اثاث وبعض الطيور ، و"صلاح ع م 55 سنة فلاح واحتراق كمية من التبن والبوص ، ومنزل "عبد الناصر ع ه 50 سنة فلاح و احتراق كمية من التبن والبوص

كما اسفر الحريق عن احتراق منزل "ابو كريشة .ع 80 سنة فلاح وكمية كمية من البوص، ومنزل" حمود ع ع 25سنة فلاح واسفر عن احتراق عشة فراخ ومنزل " ماهر م ح 45سنة واحتراق كمية بوص وعشش، ومنزل ملك المواطن "حسنى ع م 48سنة واسفر عن احتراق التبن ، وعروق خشبية .

وتم اخطار الشئون الاجتماعية لعمل اللازم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة والتحري حول اسباب اندلاع الحريق استكمال الاجراءات القانونية اللازمة.